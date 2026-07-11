Водители массово скупают замки на бензобаки из-за «отсасывателей» топлива

В России резко выросли продажи защитных крышек и замков для бензобаков. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot. Проверка». Причина — участившиеся случаи слива топлива из машин, особенно в столице.

«За последние пару месяцев продажи защитных крышек и замков для топливных баков выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными оказались кодовые замки: спрос на них вырос более чем втрое», — сообщает канал.

Параллельно в московских чатах растет число жалоб на бензиновых воров. Только за последний месяц появились десятки сообщений о подобных инцидентах, отмечается в публикации. Один из последних случаев зафиксирован на Большой Академической улице у дома 85, корпус 2 — там обнаружили автомобиль с открытым баком и следами слива топлива.

До этого стало известно, что в регионах России ввели ограничение на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Отмечается, что в туристических регионах, в частности в Республике Алтай, лимит составит 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В некоторых регионах ограничения менее жесткие — 50 литров бензина и 100 литров дизеля, а отпуск в канистры ограничивается 10 литрами.

Ранее сообщалось, что российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива.