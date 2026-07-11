Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водители массово скупают замки на бензобаки из-за «отсасывателей» топлива

SHOT: водители начали скупать замки на бензобаки для защиты от слива топлива
Roman Vyshnikov/Shutterstock/FOTODOM

В России резко выросли продажи защитных крышек и замков для бензобаков. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot. Проверка». Причина — участившиеся случаи слива топлива из машин, особенно в столице.

«За последние пару месяцев продажи защитных крышек и замков для топливных баков выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными оказались кодовые замки: спрос на них вырос более чем втрое», — сообщает канал.

Параллельно в московских чатах растет число жалоб на бензиновых воров. Только за последний месяц появились десятки сообщений о подобных инцидентах, отмечается в публикации. Один из последних случаев зафиксирован на Большой Академической улице у дома 85, корпус 2 — там обнаружили автомобиль с открытым баком и следами слива топлива.

До этого стало известно, что в регионах России ввели ограничение на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Отмечается, что в туристических регионах, в частности в Республике Алтай, лимит составит 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В некоторых регионах ограничения менее жесткие — 50 литров бензина и 100 литров дизеля, а отпуск в канистры ограничивается 10 литрами.

Ранее сообщалось, что российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!