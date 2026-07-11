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Автомобили

В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей

Продажи новых китайских автомобилей в России снизились на 14%
Рамиль Ситдиков

За первое полугодие 2026 года в России реализовано 243,5 тыс. новых легковых автомобилей из КНР — это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинг».

Эксперты организации прогнозируют, что по итогам всего года продажи легковых китайских автомобилей могут снизиться до 450 тыс. сделок.

Июнь усугубил картину: в России реализовано 45,2 тыс. машин, что на 5% ниже показателей июня 2025-го. При этом доля брендов из Поднебесной в оба периода (и за месяц, и за полугодие) держалась на уровне 41%. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки: Haval (16,1 тыс., +76% год к году), Geely (7,6 тыс., +23%) и Changan (5,6 тыс., –11%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России поставлен рекорд по продаже автомобилей Toyota.

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