Массовое ДТП произошло в Гагаринском тоннеле в Москве

Пять автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве

В Москве в Гагаринском тоннеле накануне вечером столкнулись пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в Гагаринском тоннеле) столкнулись пять автомобилей. <...> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщает канал.

Движение в районе ДТП было затруднено на 2,3 км.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.