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В России стартовали продажи нового кроссовера Esteo за 8 млн рублей

Российский бренд Esteo объявил цену флагманского гибрида ЕТ8
Esteo

Российский бренд Esteo, созданный локальной компанией «АГР Холдинг» и китайским агрегатором Defetoo, вывел на рынок России новую модель под суббрендом Exlantix, большой кроссовер ET8.

Длина новинки — 5205 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1800 мм, колесная база — 3120 мм. Модель является последовательным гибридом, в основе которого лежит турбомотор 1.5 TGDI, выполняющий роль генератора. Сумарная отдача двухмоторного электрического полного привода составляет 469 л.с. и 634 Нм.

Рекомендованная розничная цена кроссовера Esteo Exlantix ET8 в единственной, но максимально богатой комплектации равна 7,5 млн рублей.

До этого выяснилось, что в России в ближайшие годы начнут собирать 10 новых гибридных моделей автомобилей.

Российские автозаводы в ближайшие несколько лет планируют запустить сборку почти десяти новых гибридных моделей. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром-2026».

По словам главы Минпромторга, отечественный автопром продолжает осваивать нишу гибридных технологий. В дополнение к уже известным моделям Evolute и Voyah, в ближайшие годы линейка пополнится примерно десятью новинками.

Ранее стало известно, что Toyota готовит возвращение культового минивэна из 1990-х.

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