Toyota готовит возвращение культового минивэна из 1990-х

Японский автогигант возродит некогда популярный семейный минивэн Estima, который выпускался с 1990 по 2019 год. Об этом сообщило издание Autoblog.

Новое поколение будет построено на модульной платформе GA-K (такой же, что у Camry, Crown и RAV4), что позволит оснастить минивэн подключаемой гибридной установкой (PHEV). По данным источников издания, экологичность — один из главных приоритетов возрожденного проекта.

Серийное производство машины намечено на 2028 года. Концепт-кар, который предвосхитит облик новинки, покажут в 2027 году на выставке Japan Mobility Show. Компания уже зарегистрировала товарный знак Estima на внутреннем рынке. Внешний вид нового поколения, как ожидается, приведут в соответствие с актуальным корпоративным стилем бренда.

После ухода модели в 2019 году ее нишу на японском рынке заняли Alphard и Vellfire, но они быстро сместились в премиум-сегмент и существенно подорожали. Toyota намерена закрыть пробел в доступных семейных минивэнах. Новая Estima будет позиционироваться как массовый семейный автомобиль, в отличие от Alphard, который ориентирован на пассажиров с водителем.

Минивэн Estima долгие годы был одним из самых популярных автомобилей на японском рынке. На зарубежных рынках модель также была представлена, но только под другими именами — Previa и Tarago. Estima выпускалась с 1990 по 2019 год. За почти 30 лет она комплектовалась бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями мощностью от 88 до 280 л.с. Предлагались варианты с механикой, автоматом, вариатором, а также с передним, задним и полным приводом. Кузов мог быть четырех- или пятидверным.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.