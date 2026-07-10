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Автомобили

В машине ДПС оказался мужчина с отсеченными фалангами пальцев

В Ступино мужчине без фаланг пальцев помогли сотрудники ДПС

В ступинской деревне Сидорово истекающий кровью водитель автомобиля обратился за помощью к патрулирующим местность сотрудникам ДПС. Об этом сообщил Telergam-канал «Подмосковная полиция».

«Он пояснил, что при проведении строительных работ на дачном участке болгаркой отрезал себе фаланги пальцев на руке. Выдвинувшись в больницу вместе с женой, из-за сильной кровопотери мужчина начал терять сознание и не мог управлять своим транспортным средством», – сообщилось в публикации.

Тогда мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам ДПС. Видя его состояние, полицейские решили довезти мужчину до больницы. Один из полицейских вместе пострадавшим сел за руль его автомобиля, а второй на служебной машине, включив мигалку, сопроводил их до больницы, обеспечивая беспрепятственный проезд.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и выписали из больницы.

До этого появились кадры с места ДТП с десятью машинами на Киевском шоссе.

Ранее сообщалось, что счет шел на секунды, когда водитель Chevrolet парализовал движение в Москве.

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