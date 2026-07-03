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Счет шел на секунды: водитель Chevrolet парализовал движение в Москве

В Москве водитель Chevrolet парализовал проезд из-за плохого самочувствия
Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В Москве на Ленинградском проспекте автомобиль Chevrolet Niva беспричинно остановился в левом ряду и затруднил проезд для других машин. Об этом сообщил Telegram-канала «Агентство «Москва»».

Неравнодушные прохожие и водители заметили мужчину за рулём и вызвали ему скорую помощь. Как выяснилось позже, мужчина остановился из-за ухудшения самочувствия. Медики вытащили водителя из машины и увези его в больницу. Сотрудники ДПС оказали содействие в спасении пострадавшего.

До этого 69-летняя автомобилистка спровоцировалааварию из-за плохого самочувствия. Она потеряла контроль над автомобилем. На полной скорости женщина выехала за пределы дороги и протаранила опору ЛЭП. Инцидент записала уличная камера. Кадры показывают, как после столкновения с препятствием автомобильные детали разлетаются в разные стороны. Прибывшие на место аварии медики попытались помочь пострадавшим, но оказались бессильны.

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