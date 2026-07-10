В Ивановской области пассажир из-за ревности спровоцировал аварию

В Ивановской области ревнивый муж устроил ДТП, набросившись на водителя

В Южском районе Ивановской области мужчина приревновал жену к водителю и провоцировал аварию. Об этом сообщило УМВД России по Ивановской области.

«Установлено, что потерпевший согласился за денежное вознаграждение отвезти семейную пару по просьбе своей знакомой. В ходе поездки произошёл конфликт: 62-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу к водителю. Дебошир набросился на него и стал душить. В результате неконтролируемого управления транспортным средством автомобиль съехал в кювет», — говорится в заявлении.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Все фигуранты инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств случившегося.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

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