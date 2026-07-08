Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Зять выместил обиду на тестя ударами битой по Hyundai Creta

Во Владимирской области решил конфликт, разбив битой авто тестя
Прокуратура Владимирской области/VK

32-летнего жителя города Кольчугино обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Мужчина разбил битой автомобиль, принадлежащий сожителю его матери. Об этом сообщает Прокуратура Владимирской области.

«В январе 2026 года между супругой обвиняемого и сожителем его матери произошел конфликт на бытовой почве. Решив отомстить за жену, обвиняемый, вооружившись битой, приехал на такси из Кольчугино в Юрьев-Польский, проник на территорию домовладения обидчика и стал наносить удары по кузову и стеклам автомобиля Hyundai Creta», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

Стоимость работ по восстановлению кроссовера превысила 200 тыс. рублей.

До этого питбайкер разворотил люксовый автомобиль в Ярославле.

Возле деревни Маймеры Угличского района мужчина на питбайке столкнулся с BMW.

По предварительной информации, водитель питбайка, мужчина 2001 г.р., во время поворота налево не предоставил преимущества встречному автомобилю BMW.

По правилам ПДД, мужчина должен был уступить дорогу автомобилю, но не сделал этого. Травмы, которые получил молодой человек, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее российская марка ZIF предложила покупателям 4-метровый «Гелендваген» за 1,3 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!