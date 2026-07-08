Зять выместил обиду на тестя ударами битой по Hyundai Creta

32-летнего жителя города Кольчугино обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Мужчина разбил битой автомобиль, принадлежащий сожителю его матери. Об этом сообщает Прокуратура Владимирской области.

«В январе 2026 года между супругой обвиняемого и сожителем его матери произошел конфликт на бытовой почве. Решив отомстить за жену, обвиняемый, вооружившись битой, приехал на такси из Кольчугино в Юрьев-Польский, проник на территорию домовладения обидчика и стал наносить удары по кузову и стеклам автомобиля Hyundai Creta», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

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До этого питбайкер разворотил люксовый автомобиль в Ярославле.

Возле деревни Маймеры Угличского района мужчина на питбайке столкнулся с BMW.

По предварительной информации, водитель питбайка, мужчина 2001 г.р., во время поворота налево не предоставил преимущества встречному автомобилю BMW.

По правилам ПДД, мужчина должен был уступить дорогу автомобилю, но не сделал этого. Травмы, которые получил молодой человек, оказались несовместимыми с жизнью.

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