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Автомобили

Volkswagen расстанется с половиной своих моделей

Volkswagen избавится от половины своих моделей
imago stock&people/Global Look Press

В рамках реорганизации немецкий концерн Volkswagen будет вынужден наполовину сократить модельный ряд выпускаемых автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

«В четверг после заседания наблюдательного совета компания заявила, что ее модельный ряд будет постепенно сокращен вдвое, поскольку она сосредоточится на наиболее привлекательных сегментах рынка. Производственная мощность будет снижена до 9 млн автомобилей в год по сравнению с нынешними 10 млн», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что Volkswagen готовится в ближайшие годы закрыть четыре автомобильных завода в Германии. Журнал Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете компании сообщил, что в 2031 году должны прекратить работу заводы Volkswagen в Цвиккау и Эмдене, в 2032 году — в Ганновере, а в 2034 году — в Неккарзульме, где выпускаются автомобили Audi.

Ранее были названы премиальные опции, которые стали доступными в дешевых машинах россиян.

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