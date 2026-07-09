Volkswagen остановит производство на четырех заводах в ФРГ из-за кризиса

Германский автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех производственных площадок в ФРГ в ближайшие годы. Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете компании, остановка заводов запланирована поэтапно до 2034 года.

Согласно имеющейся информации, в 2031 году прекратят работу предприятия в Цвиккау и Эмдене, в 2032 году — завод в Ганновере, а в 2034 году — производственная площадка дочернего бренда Audi в Неккарзульме. В общей сложности на этих заводах заняты около 40 тыс. человек. Кроме того, до 2030 года концерн намерен сократить еще примерно 50 тысяч рабочих мест.

Таким образом, руководство VW ужесточает программу экономии. Выпуск моделей, которые сейчас производятся в Германии, планируется перенести на предприятия в странах Восточной Европы, в частности в Венгрии и Словакии. Освободившиеся немецкие площадки предполагается использовать для других целей, не исключена их продажа оборонным предприятиям.

Ранее, в конце июня, журнал Manager Magazin сообщал, что Volkswagen намерен сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест. Эти планы свидетельствуют о глубоком кризисе в автомобильной промышленности Германии. Ранее о масштабных сокращениях уже объявили ряд других автопроизводителей и поставщиков комплектующих.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Tenet представил в России пятиместный переднеприводный кроссовер T8.