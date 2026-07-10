Названы премиальные опции, которые стали доступными в дешевых машинах россиян

Бесключевой доступ и дистанционный запуск, мультимедиа с сенсорным экраном — это далеко не полный список опций, которых раньше не было в сегменте доступных автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».

«Все больше опций, которые ранее считались привилегией премиальных брендов, становятся стандартом для автомобилей массового сегмента. Например, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Электронная система позволяет автоматически разблокировать двери при приближении автовладельца и запускать мотор на расстоянии», — отметил представитель «Автодома».

По словам собеседника, мультимедийные системы в автомобилях массового сегмента активно развиваются: вместо простых аудиосистем устанавливаются комплексы с большими сенсорными экранами, навигацией, голосовым управлением и интеграцией с цифровыми сервисами. Раньше это оснащение встречалось только на дорогих автомобилях. Более того, современное оснащение многих машин, включает 10-дюймовые дисплеи и продвинутое ПО.

Своеобразная демократизация комплектаций коснулась и систем активной безопасности. Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и контроль слепых зон все чаще встречаются в моделях среднего ценового сегмента. Качественное светодиодное освещение, включая матричные фары, которые раньше устанавливались только на премиальные авто, также становится более доступным — они автоматически регулируют свет, не ослепляя встречных водителей.

В салонах появляются атмосферная подсветка и дополнительные дисплеи — ранее такие решения были прерогативой представительского класса, а теперь их устанавливают на серийные кроссоверы.

Ранее сообщалось, что младший Lixiang L6 получит сверхширокий дисплей медиасистемы.