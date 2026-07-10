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Дорогостоящий спорткар BMW M8 вылетел с трассы в Приморье и затонул в водоеме

В Приморье BMW M8 не справился с управлением и оказался под водой

В Приморье в районе озера Рица новый автомобиль BMW M8 в результате ДТП оказался в водоеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока».

«Водитель автомобиля BMW M8 по предварительным данным, не справился с управлением на высокой скорости при прохождении поворота. В результате машина вылетела за пределы проезжей части и оказалась в воде», — говорится в публикации.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как машина влетает в поворот. Ее начинает раскручивать. Далее она съезжает с дороги и скрывается под водой.

О состоянии водителя и пассажиров автомобиля не сообщалось.

До этого в Ленобласти произошла авария с участием питбайкера и BMW. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как, не успев затормозить, водитель сбивает пешехода, который падает на проезжую часть. После этого пострадавший встает и скрывается с места ДТП.

Ранее питбайкер разворотил люксовый автомобиль в Ярославле.

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