Питбайкер разворотил люксовый автомобиль в Ярославле

В Ярославкой области произошло ДТП с участием питбайкера и BMW

Возле деревни Маймеры Угличского района мужчина на питбайке столкнулся с BMW. Об это сообщила Госавтоинпекция Ярославской области.

«По предварительной информации водитель питбайка — мужчина 2001 г.р., во время поворота налево не предоставил преимущества встречному автомобилю BMW», — отмечается в публикации.

По правилам ПДД, мужчина должен был уступить дорогу автомобилю, но не сделал этого. Травмы, которые получил молодой человек, оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие медики не смогли помочь водителю.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства, причины и детали случившейся трагедии.

До этого в Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием BMW. Мужчина за рулем иномарки пошел на рискованный обгон через сплошную, после чего потерял контроль над автомобилем.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП «Нива» перевернулась через капот, и это попало на видео.