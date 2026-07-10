«Оставить возле автомобиля»: в Москве нашли подозрительный предмет с запиской

В Ховрино подозрительный предмет нашли возле детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На скамейке лежала самодельная игрушка в виде корзины с воздушным шаром и запиской с просьбой перенести ее к другому адресу — на улицу Лавочкина, дом 46, и оставить возле автомобиля», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на место едут кинологи, чтобы проверить подозрительную игрушку.

До этого стало известно о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на ТТК в Москве.