Видео: автомобиль вспыхнул на ТТК в Москве

На ТТК в Москве воспламенилась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло возгорание автомобиля под эстакадой в районе Лефортовской набережной», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах заметно, что пламя охватило транспорт полностью, при этом пожар не затрудняет движение для машин. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также информация о пострадавших.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее на Ярославском шоссе водитель выпрыгнул из объятого пламенем мусоровоза.