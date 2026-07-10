Видео: массовое ДТП с фурами затруднило проезд на МКАД

В Москве на МКАД массовая авария затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Только что вот ДТП, 86 километр МКАД. Раз, два, три. КамАЗ красный догнал фуру <...> Короче, какой-то замес прям нормальный такой», – сообщил очевидец.

На размещенных кадрах заметно, что на проезжей части стоят три автомобиля, участника ДТП, при этом не видно, какие повреждения получили машины. В результате столкновения проезд на данном участке дороги затруднен.

До этого стало известно о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.