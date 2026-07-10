Появилось видео столкновения «Газели» и автобуса в центре Москвы

Утром 10 июля на Нижегородской улице в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и «Газели». Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как водитель «Газели» совершает резкое перестроение с нарушением правил и подрезает автобус. Чтобы избежать прямого столкновения, водитель автобуса съезжает с дороги и врезается в препятствие.

До этого стало известно, что в результате ДТП предварительно пострадали 14 человек, в числе которых оказался и сам водитель. Позже появились обновленные данные, в которых число пострадавших значительно увеличилось. Утверждается, что их больше 20 человек.

Ранее стало известно, как водитель автобуса уходил от столкновения с «Газелью» в центре Москвы.