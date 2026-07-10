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Автомобили

Стало известно, как водитель автобуса уходил от столкновения с «Газелью» в центре Москвы

Дептранс Москвы: автобус при уходе от столкновения с «Газелью» выехал на газон
Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Водитель пассажирского автобуса, уходя от столкновения с «Газелью» в центре Москвы, выехал на газон. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что водитель «Газели» резко перестроился в полосу движения автобуса, предварительно не убедившись в безопасности маневра.

«Водитель автобуса, уходя от столкновения с автомобилем, совершил выезд на газон», — говорится в заявлении.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить причины произошедшего. В Дептрансе Москвы подчеркнули, что все участники аварии живы.

ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Е70, и «Газели» произошло утром 10 июля на Нижегородской улице в центре Москвы. Изначально сообщалось о 14 пострадавших, позднее их количество увеличилось до 25. В оперативных службах добавили, что информация о состоянии получивших травмы людей в данный момент уточняется.

8 июля на трассе в Азовском районе Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились восемь человек, половина из них получила травмы. Также был поврежден кузов транспортного средства.

Ранее автобус с 27 детьми попал в ДТП в Красноярском крае.

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