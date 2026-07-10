В Москве частично перекроют МКАД на полтора месяца

В Москве на МКАД перекроют один участок дороги

В Москве на МКАД временно перекроют проезд на одном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 13 июля до 25 августа в период с 01:30 до 05:30 на участках МКАД в районе 31-го км будет недоступна для движения одна полоса», – говорится в публикации.

По данным канала, перекрытие проезда на данном участке связано с ремонтными работами.

До этого стало известно о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, на Киевском шоссе десять автомобилей попали в серьезную аварию.

Ранее Дептранс объявил о перекрытии проезда в Москве.