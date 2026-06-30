Дептранс объявил о перекрытии проезда в Москве

На западе столицы ограничили движение для машин на одном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Маршала Тимошенко», – говорится в публикации.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

В областной ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 28 июня примерно в 12:10 на 100-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. На месте происшествия велись следственные действия.

Кроме того, автомобиль с росгвардейцами разбился в ДТП в Подмосковье.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.