Мужчина украл у новой владелицы свой бывший автомобиль BMW

Россиянин украл заложенный им же в ломбард кроссовер BMW X5

Мужчина обратился в один из ломбардов города Москвы, куда заложил свой BMW X5 M50d, но не смог вовремя выплатить взятую под залог кроссовера сумму. В итоге, ломбард реализовал автомобиль жительнице Владимирской области. На основании протоколов об административных правонарушениях бывший хозяин BMW разыскал новую владелицу, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Узнав адрес, мужчина прибыл к дому покупательницы, где находился припаркованный автомобиль, и с помощью второго комплекта похитил его. Сотрудники полиции, получив сообщение об угоне, нашли и изъяли машину.

Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

До этого скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» устроил смертельное ДТП.

По информации источника, 34-летний Игорь Новоселов попал в ДТП в поселке Шиловка в ночь на 8 июля. Под колеса его автомобиля попал 25-летний Владислав, который шел по трассе без опознавательных знаков. Новоселов не заметил его и сбил. После он скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи.

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