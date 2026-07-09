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Автомобили

Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» устроил смертельное ДТП

Baza: герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» сбил человека под Екатеринбургом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Скандальный герой мемного видео «Ты кому сигналишь, дядя?» сбил человека под Екатеринбургом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 34-летний Игорь Новоселов попал в ДТП в поселке Шиловка в ночь на 8 июля. Под колеса его автомобиля попал 25-летний Владислав, который шел по трассе без опознавательных знаков. Новоселов не заметил его и сбил. После он скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи.

Владислава госпитализировали лишь утром, спасти его не смогли. Новоселова задержали. На допросе он объяснил, что не заметил пешехода, а после аварии испугался, поэтому уехал.

Игорь Новоселов получил известность за счет жесткого видео с авторазборкой. На ролике он выпрыгивает с пистолетом из автомобиля, остановившегося внезапно на обочине, и идет разбираться с водителем, следовавшего следом авто. Молодой человек кричит на оппонента и в грубой форме спрашивает его: «Ты кому сигналишь, дядя?». Спустя несколько секунд из машины ему на подмогу выходят двое друзей. Мужчина пытается призвать скандалистов к решению конфликта мирным путем, угрожая в противном случае вызвать полицию.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с замгубернатора Курской области.

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