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Автомобили

Автоэксперт оценил, стоит ли переводить автомобиль на газ

Автоэксперт Мосеев: автомобиль не стоит переводить на газ в настоящее время
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россиянам не стоит поддаваться ажиотажу и переводить автомобиль на газ. Об этом в беседе с aif.ru рассказал автоэксперт Олег Мосеев.

«Учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, я не вижу смысла в переводе автомобиля с бензина на газ в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в среднем срок записи на установку газобаллонного оборудования (ГБО) составляет от месяца и больше, при этом его стоимость выросла в 5-10 раз в Москве и в 3-5 раза — в регионах.

Мосеев добавил, что установка такого оборудования требует обязательной легализации в ГИБДД. При этом в случае неправильной настройки есть риск серьезных поломок двигателя.

8 июля сообщалось, что российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. На фоне проблем с традиционным топливом многие автомобилисты в России приняли решение перевести свои машины на газ, уточняет издание. Однако спрос столкнулся с ограниченным предложением: на рынке образовался дефицит установочных комплектов. Очередь в профильные сервисные центры уже растянулась на три месяца.

Ранее стало известно, что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.

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