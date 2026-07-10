Крупная авария: десять машин столкнулись на Киевском шоссе

На Киевском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на 64 км Киевского шоссе – столкнулись сразу девять авто. Среди них один большегруз, две Газели и шесть легковых», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего один человек получил травмы: от госпитализации человек отказался. О затруднениях проезда на данном участке дороги не сообщается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.