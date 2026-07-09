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Еще больше дюймов: младший Lixiang L6 получит сверхширокий дисплей медиасистемы

Lixiang показал, как изменится салон самого доступного кроссовера марки
Li Auto

Китайская марка Lixiang опубликовала официальные фотографии салона обновленной версии кроссовера L6, который занимает место стартовой модели в линейке автопроизводителя.

На опубликованных снимках видно, что автомобиль сохранит прежнюю архитектуру интерьера, но получит сверширокий дисплей медиасистемы. Также заметны переоформленные дверные карты, центральная консоль и воздуховоды климатической системы.

Сам производитель заявляет более качественные материалы отделки, улучшенную аудиосистему и более производительную электронику.

До этого российская марка ZIF предложила покупателям 4-метровый «Гелендваген» за 1,3 млн рублей.

В России стартовало производство и продажи компактных электрокаров марки ZIF. Покупателям доступны модели ZIF E7 и ZIF Morena, притом последняя внешне полностью копирует облик культового немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse.

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