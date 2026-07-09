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Автомобили

Надувной КамАЗ «Мустанг» продают по цене новой легковушки

Производитель надувных конструкций освоил выпуск копий КамАЗ «Мустанг»
КамАЗ

Макет изготавливается из прочного материала, устойчивого к погодным нагрузкам, отмечает журнал Motor со ссылкой на продавца макетов. Массивная конструкция в форме военного грузовика привлекает внимание за счет точной детализации кабины, колёс и кузова.

Стоимость копии составляет 1,3 млн рублей. В качестве прототипа надувной конструкции выступил КамАЗ-53501 — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 6x6) из популярного семейства «Мустанг».

До этого в продаже появились установки по переработке воды в топливо для автомобилей.

В соцсетях появилась реклама неких «водородных систем для транспорта и автопарков». По уверениям производителя, водородный генератор вырабатывает из воды водородно-кислородную смесь, которая подаётся во впускной коллектор двигателя.

В отзывах потребители отмечают снижение расхода топлива, очищение выхлопа и более мягкую работу двигателя. Однако независимые эксперты подвергают технологию критике, указывая на отсутствие заявленного научного эффекта.

Ранее скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» устроил смертельное ДТП.

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