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Автомобили

В продаже появились установки по переработке воды в топливо для автомобилей

Motor: в России появилась услуга по переводу автомобилей на водород
Кирилл Зыков/РИА Новости

В соцсетях появилась реклама неких «водородных систем для транспорта и автопарков». По уверениям производителя, водородный генератор вырабатывает из воды водородно-кислородную смесь, которая подаётся во впускной коллектор двигателя. На факт появления таких объявлений обратил внимание журнал Motor.

В отзывах потребители отмечают снижение расхода топлива, очищение выхлопа и более мягкую работу двигателя. Однако независимые эксперты подвергают технологию критике, указывая на отсутствие заявленного научного эффекта, выяснило издание.

До этого стало известно, что Volkswagen остановит производство на четырех заводах в ФРГ из-за кризиса.

Германский автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех производственных площадок в ФРГ в ближайшие годы.

Согласно имеющейся информации, в 2031 году прекратят работу предприятия в Цвиккау и Эмдене, в 2032 году — завод в Ганновере, а в 2034 году — производственная площадка дочернего бренда Audi в Неккарзульме. В общей сложности на этих заводах заняты около 40 тыс. человек.

Ранее Mitsubishi зарегистрировала бренд Lancer впервые после ухода с рынка.

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