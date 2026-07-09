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На видео попало, как женщина разгромила машину возлюбленного, узнав об измене

Под Томском женщина изуродовала машину возлюбленного из-за измены и попала на видео

В Томской области женщина разбила деревянной палкой лобовое стекло машины своего молодого человека, узнав о его измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Асино 24-летняя местная жительница узнала об измене возлюбленного и решила выместить обиду на припаркованной иномарке. Девушка расколотила тяжёлой деревянной палкой автомобиль Honda, припаркованный у дома.

Позже 31-летний владелец автомобиля обнаружил повреждения и обратился в полицию. Ущерб оценили почти в 90 тыс. рублей. По камерам видеонаблюдения оперативники вычислили злоумышленницу. Она не стала скрываться и полностью призналась в содеянном. Теперь ей грозит уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

До этого в Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай. В результате пострадал несовершеннолетний мальчик, он был сильно испуган. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что зять выместил обиду на тестя ударами битой по Hyundai Creta.

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