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Автомобили

На камеру попала легковушка после жесткого кульбита в Петербурге

В Петербурге легковушка перевернулась и проехалась на крыше
Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

На Московском шоссе у выезда из Шушар перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

«Автомобиль перевернулся и еще несколько метров прокатился на крыше. Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался на большой скорости и не вписался в поворот, а после столкновения с бордюром его отбросило на встречку», — отмечается в публикации.

На месте ДТП прибыли спасатели. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

До этого в Сестрорецке произошло ДТП с питбайкером. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается в крайнюю правую полосу, не снижая скорости. В этот момент на пешеходный переход выезжает питбайкер. Водитель автомобиля не успевает затормозить и сбивает его. От удара питбайкер падает на дорогу, однако через некоторое время встаёт и скрывается с места аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль напоролся на ограждение и повис над рекой из-за косули.

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