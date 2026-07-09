На рынке США появился автомобиль по цене Lada Granta

Итальянский бренд Fiat готовится выйти на американский рынок с необычным автомобилем — микрокаром Topolino. Об этом сообщил журнал «За рулем».

Габариты «игрушечные»: длина составляет всего 2535 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1530 мм. В базовой версии электромобиль оснащается мотором мощностью 8 л.с., который разгоняет машину до максимальных 15 км/ч. Цена при этом весьма ощутимая — $14 тыс., что по текущему курсу составляет около 1 млн рублей.

Как отмечает издание, с такими скоростными характеристиками выезжать на обычные дороги у Topolino не получится. Передвигаться на нем разрешено только в жилых кварталах и на закрытых территориях. Для полноценного участия в дорожном движении автомобиль не годится.

Тем не менее, за дополнительную плату можно приобрести опцию Street Legal Conversion Kit, которая сдвигает электронный ограничитель скорости до 40 км/ч. Однако даже после установки доппакета для автомобиля останутся закрыты все трассы с разрешенным скоростным режимом выше 56 км/ч.

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