В России стартовали продажи нового электрического кроссовера GAC Hyptec HT

Китайская марка GAC объявила о начале продаж нового электрокроссовера Hypter HT на российском рынке, сообщает пресс-служба бренда. Модель представлена в единственной комплектации по цене от 6 млн рублей.

Заднеприводный электромобиль оснащен мотором мощностью 245 л.с., разгоняющим кроссовер до 100 км/ч за 6,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 68,8 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 510 км по циклу NEDC. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 180 кВт позволяет восполнить заряд с 10 до 80% за 23 минуты, с 30 до 80% — за 15 минут.

Габариты новинки: длина — 4935 мм, колесная база — 2935 мм, объем багажника — 538 литров. В оснащение входят светодиодная оптика, безрамочные двери, интегрированные ручки и 19-дюймовые колесные диски. Салон отделан кожей наппа и искусственной замшей. Передние кресла с электрорегулировками оснащены обогревом, вентиляцией и массажем. Переднее пассажирское сиденье имеет оттоманку с электроприводом, а для пассажиров второго ряда предусмотрены складной столик, опора для ног и регулировка спинки до 143°.

В список оборудования вошли шумоизолирующие стекла, аудиосистема с 21 динамиком, панорамная крыша, электропривод багажника, 14,6-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и интеграцией сервисов «Яндекса» и VK. Кроссовер получил систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты. Для российских покупателей доступны три цвета кузова — белый, черный и серебристый, а также два варианта интерьера — темный и терракотовый.

До этого официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

Ранее в России дебютировал кроссовер GAC S9.