Немецкий автогигант сократит до 120 тыс. сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) намерен сократить до 120 тыс. рабочих мест. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на внутренние документы компании.

В рамках новых мер Volkswagen добивается сокращения численности персонала примерно на 55-70 тыс. сотрудников. При этом согласованный ранее с производственным советом план уже предусматривает сокращение 50 тыс. мест.

На сегодняшний день в VW работают около 657 тыс. сотрудников.

В июне глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. Концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.