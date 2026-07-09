На видео попал обстрел трамвая с ребенком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай с ребенком и это попало на видео

В Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Инцидент произошел сегодня на улице Технической в районе Кишинёвской. Неизвестные открыли стрельбу по проходящему трамваю. В результате обстрела, по предварительным данным, пострадал мальчик — ребенок сильно испуган.

Местные власти полагают, что стрельба велась из окна одной из новостроек, расположенных вдоль маршрута.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

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