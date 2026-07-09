Сроки доставки импортных авто в Россию выросли в полтора раза

«Ъ»: перевозчики подняли тарифы на доставку автомобилей в Россию на 30%

Рынок импортных автомобилей в России столкнулся с серьезными логистическими проблемами. За последние три недели сроки доставки машин из Азии увеличились в полтора раза, а стоимость перевозок выросла на 15–30%, сообщили дилеры «Ъ FM».

Основные проблемы — очереди на границе и сложности с заправкой автовозов в пути. Время доставки растянулось с 3–4 до 5–6 недель. При этом импорт новых машин из Китая и Киргизии за первое полугодие вырос на четверть, а заказов на авто с пробегом стало почти на 15% больше.

Ажиотажный спрос на гибриды и электромобили также создает дополнительные трудности на таможне. По словам дилеров, доставка от границы Хоргос до таможни в Одинцово подорожала на $150–200.

4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана усилила посты на границе для пресечения попыток контрабанды топлива.