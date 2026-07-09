Петербуржец на моноколесе схватил девушку за интимное место, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина на моноколесе схватил девушку за ягодицы

В Санкт-Петербурге водитель на моноколесе потрогал девушку за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Маньяк-шлепатель на моноколесе продолжает орудовать в Питере и Мурино. Появилось видео с его очередной жертвой — сейчас известно уже минимум о шести подобных нападениях ладошками», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина на моноколесе проезжает мимо девушки и трогает ее за ягодицы, после чего быстро уезжает.

Подобный случай произошел несколько дней назад в Мурино. Этот же мужчина, проезжая на моноколесе, хлопнул другую девушку по ягодицам. Тогда стало известно, что потерпевшая возвращалась с тренировки, когда сзади к ней приблизился мужчина в характерной для моноколесников амуниции и шлеме, хлопнул ее по ягодицам и уехал. Далее он показал жест рукой, в котором позитивно оценил физическую форму девушки. Через несколько минут она догнала нападавшего и успела его сфотографировать.

Ранее сообщалось, что в Калуге разыскивают курьера, который схватил девушку за ягодицу.