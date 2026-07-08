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«Схватил за ягодицу»: в Калуге разыскивают напавшего на девушку курьера

В Калуге курьер хватил девушку за ягодицу и ударил по лицу
Delphix/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге разыскивают курьера сервиса доставки, который напал на девушку вечером 7 июля на улице Пролетарской, сообщает Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».

По предварительным данным, мужчина с фирменным рюкзаком на электровелосипеде схватил прохожую за ягодицу, после чего попытался скрыться. Девушка попыталась его остановить, но курьер оттолкнул ее, ударив о дерево, а затем несколько раз ударил по лицу. В результате нападения у пострадавшей разбита губа, повреждены щеки, синяк на руке и ушиб головы.

В УМВД России по городу Калуге подтвердили, что заявление от местной жительницы по факту причинения телесных повреждений зарегистрировано. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность причастного к нападению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.

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