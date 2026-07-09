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Москвичка на каблуках упала на скутере возле «Москва-сити», и это попало на видео

В Москве девушка на каблуках упала со скутера курьера возле «Москва-Сити»

В Москве девушка на каблуках упала со скутера, который взяла покататься. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Девушка хотела прокатиться на электровелосипеде курьера, но что-то пошло не так», – говорится в публикации.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как девушка просит курьера дать ей прокатиться, на что мужчина соглашается. Москвичка на каблуках садится за руль транспорта, но через несколько метров падает вместе со скутером на землю. После произошедшего подруги благодарят курьера и уходят.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент фатального ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Ранее сообщалось, что в Калуге разыскивают курьера, который схватил девушку за ягодицу.

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