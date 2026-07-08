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Российская марка ZIF предложила покупателям 4-метровый «Гелендваген» за 1,3 млн рублей

Motor: миникопию Mercedes-Benz G-Klasse начали предлагать за 1,3 млн рублей
ZIF Авто

В России стартовало производство и продажи компактных электрокаров марки ZIF. Покупателям доступны модели ZIF E7 и ZIF Morena, притом последняя внешне полностью копирует облик культового немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse. Это выяснил журнал Motor.

Длина ZIF Morena составляет 4010 мм. В движение субкомпактный электрокар приводится электрическим двигателем мощностью 10 л.с., который питается от литий-железо-фосфатного акумулятора 14,4 кВт·ч. Стоимость миникара составляет 1,3 млн рублей.

До этого стало известно, что дилеры из Казахстана торгуют редкими Kia в России через посредников.

В Казахстане стартовали продажи специальной серии автомобилей Kia Sportage, Kia Sorento и Kia K5 под названием FIFA World Cup 2026, посвященной чемпионату мира по футболу 2026.

Спецверсии созданы на базе максимальных комплектаций, но дополнены фирменными шильдиками и премиальными опциями. Граждане РФ могут приобрести такие автомобили через посредника, контакты которого готов предоставить автосалон.

Ранее россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.

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