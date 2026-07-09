«Ужасное ДТП»: на трассе Одесса — Киев раненых пассажиров разбросало по дороге

На трассе Одесса — Киев произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 15 пассажиров и водитель», – отметили в ведомстве.

В результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще пять – пострадали. На размещенных в социальных сетях видео заметно, что в момент аварии люди вылетели из транспорта на проезжую часть. Пострадавшие лежали на дороге, пока им не оказали первую помощь. Также известно, что в настоящее время движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.