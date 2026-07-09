Водителям дали лайфхак, как снизить расход бензина на 20% при путешествии

Из-за временных ограничений на продажу топлива летом 2026 года водителям нужно экономить бензин: плавно ездить, проверять давление в шинах, не возить лишний груз и вовремя заправляться. Об этом «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автоспеццентр».

«Летом 2026 года на многих заправочных станциях России действуют временные ограничения на продажу топлива. Подготовка к дальней поездке требует тщательного планирования маршрута и учета текущей конъюнктуры рынка», — отметили в пресс-службе.

Дилер рекомендовал водителям неспешно разгоняться и плавно тормозить, а также поддерживать постоянную скорость на трассе — это позволяет снизить расход бензина на 15–20%. Наличие круиз-контроля помогает соблюдать стабильный скоростной режим. Перед выездом эксперты советуют проверить давление в шинах и освободить автомобиль от лишнего груза, включая багажник на крыше. Кроме того, не следует дожидаться, пока уровень топлива опустится ниже половины бака, — лучше заправляться заранее.

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