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Эрозия головки: водителям дорогих иномарок рассказали, почему нельзя заливать бензин АИ-92

Fit Service назвал три неполадки мотора при переходе с бензина АИ-95 на АИ-92
Unal Cam/Global Look Press

Использование бензина АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 провоцирует детонацию, которая может разрушить двигатель и привести к дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер Fit Service Сергей Пономарев.
 
«Замена 95-го бензина на 92-й приводит к детонации. В современных моторах степень сжатия выше, чем в старых двигателях, поэтому требования к топливу жестче. Заливая 92-й, мы провоцируем преждевременные микровзрывы смеси в камере сгорания. Это создает ударные волны, разрушающие стенки цилиндров, поршневую группу и коленчатый вал. Как результат — задиры на стенках, эрозия головки поршня и даже прогорание поршней», — сказал эксперт.
 
По его словам, многие автовладельцы ошибочно полагаются на современную систему управления двигателем (ЭБУ). Датчик детонации корректирует угол опережения зажигания, адаптируясь под более низкооктановое топливо.

Однако это не решение проблемы, а скорее аварийный режим. Происходит так называемый откат зажигания: смесь воспламеняется позже, в результате чего падает мощность и существенно возрастает расход топлива. Потеря динамики и перерасход в 5–7% сводят на нет всю мнимую экономию на заправке.
 
На турбированных моторах ситуация усугубляется. Детонация происходит чаще из-за повышенной температуры и давления воздуха на впуске, что многократно ускоряет износ ЦПГ (цилиндропоршневой группы) и турбокомпрессора, добавил Пономарев.
 
Вывод очевиден — ориентироваться нужно только на рекомендации автопроизводителя. Если предписано использовать АИ-95 или выше, это строгое техническое требование, а не совет. Экономия на топливе может влететь в копеечку при капремонте двигателя, заключил эксперт.

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