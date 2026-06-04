Россиянам рассказали об опасности заправки кондиционера неправильным хладагентом

Заправка автомобильного кондиционера неправильным хладагентом или дешевыми заменителями грозит пожаром или поломкой компрессора. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Валерий Чмелев.



«Опасная практика — заправка автокондиционера не тем типом хладагента, который предусмотрен для системы. Большинство современных автомобилей работают на фреоне R134a или R1234yf. У этих составов своя рабочая температура кипения, давление и требования к маслу. Смешивание разных фреонов и тем более пропан‑бутановых заменителей в системе кондиционирования — прямой путь к некорректным давлениям, перегреву и нестабильной работе компрессора кондиционера», — сказал эксперт.



Он пояснил, что компрессор и клапаны системы кондиционирования (они регулируют поток хладагента и поддерживают нужное давление в магистрали системы) рассчитаны на строго определенный диапазон давлений, и использование неподходящего хладагента разрушает этот баланс.



Кроме того, многие некачественные заменители хладагента могут быть пожароопасны. При утечке такого газа в подкапотном пространстве в сочетании с искрой от электропроводки или раскаленными элементами выхлопной системы возникают серьезные риски возгорания автомобиля, предупредил Чмелев.

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