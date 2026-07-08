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Переплата в 2 миллиона: россияне смогут купить посвященный мундиалю спецтираж Kia

Motor: дилеры из Казахстана торгуют редкими Kia в России через посредников
Kia

В Казахстане стартовали продажи специальной серии автомобилей Kia Sportage, Kia Sorento и Kia K5 под названием FIFA World Cup 2026, посвященной чемпионату мира по футболу 2026. Машины, которые продавцы называют «коллекционными», также могут приобрести граждане России. Это выяснил журнал Motor.

Спецверсии созданы на базе максимальных комплектаций, но дополнены фирменными шильдиками и премиальными опциями. Как уточнил журналу Motor один из казахстанских дилеров марки, граждане РФ могут приобрести такие автомобили через посредника, контакты которого готов предоставить автосалон.

В качестве примера издание приводит расчет стоимости Kia Sportage FIFA World Cup 2026. В Казахстане такой автомобиль стоит 2,7 млн рублей, но с учетом доставки и легализации в России цена кроссовера возрастает до 4,6 млн.

До этого в России начали принимать заказы на новый внедорожник Esteo V27 с разгоном до «сотни» за 6 секунд.

Esteo V27 — гибридный внедорожник для дальних маршрутов и сложных дорог. В основе — последовательная гибридная система Golden REEV: два электромотора мощностью 456 л.с. и 505 Нм обеспечивают движение, а 1,5-литровый турбодвигатель работает как генератор.

Запас хода превышает 800 км, полный привод i-AWD позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с.

Ранее в Нижегородской области временно изменили правила продажи топлива.

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