Электровелосипедист попал в ДТП на дороге в Новосибирске

В Новосибирске электровелосипедист попал в аварию на дороге

В Новосибирске на четвёртом мосту произошло ДТП с участием электровелосипедиста. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Очевидцы сняли видео с места аварии. На кадрах видно, как окровавленный мужчина лежит по середине дороги. Передним стоит такси марки Hyundai Solaris. Заметно, что на заднем бампере автомобиля имеются повреждения.

По словам свидетелей, пострадавший упал с электровелосипеда и перестал подавать признаки жизни.

До этого стало известно, что проблема бесконтрольного передвижения курьеров на электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам была поднята на заседании Совета по правам человека в декабре 2025 года. Уже в марте 2026-го президент дал поручение Минтрансу и МВД: к 1 июля ведомства должны представить предложения по ужесточению правил использования средств индивидуальной мобильности, включая возможный запрет на движение по пешеходным зонам.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.