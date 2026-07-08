Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Электровелосипедист попал в ДТП на дороге в Новосибирске

В Новосибирске электровелосипедист попал в аварию на дороге

В Новосибирске на четвёртом мосту произошло ДТП с участием электровелосипедиста. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Очевидцы сняли видео с места аварии. На кадрах видно, как окровавленный мужчина лежит по середине дороги. Передним стоит такси марки Hyundai Solaris. Заметно, что на заднем бампере автомобиля имеются повреждения.

По словам свидетелей, пострадавший упал с электровелосипеда и перестал подавать признаки жизни.

До этого стало известно, что проблема бесконтрольного передвижения курьеров на электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам была поднята на заседании Совета по правам человека в декабре 2025 года. Уже в марте 2026-го президент дал поручение Минтрансу и МВД: к 1 июля ведомства должны представить предложения по ужесточению правил использования средств индивидуальной мобильности, включая возможный запрет на движение по пешеходным зонам.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!