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В Париже мотоциклист сбил российского тиктокера Сашу Теслонда

Российского блогера Сашу Теслонда сбил мотоцикл в Париже во время пробежки

Российского блогера Сашу Теслонда сбил мотоцикл в Париже, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошёл, когда блогер отправился на пробежку.

По словам самого Теслонда, он остановился на дороге между двумя машинами, чтобы посмотреть по сторонам и перейти улицу. В этот момент на него вылетел мотоцикл. Тиктокер упал, а водитель двухколесного транспортного средства врезался в припаркованные автомобили. Очевидец происшествия посадил пострадавшего в свою машину и вызвал медиков. Блогера госпитализировали.

Свидетель ДТП заявил, что в аварии был виноват мотоциклист. Сейчас Теслонда ждут обследования, чтобы определить, есть ли у него перелом ноги.

Саша Теслонд — российский блогер, бывший участник объединения Fenix Team, также пробовал себя в качестве диджея. В начале 2026 года он приобрел широкую известность из-за скандала с супругой известной инфлюенсерши Лизы Барашик — девушка обвинила мужа в измене.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.

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