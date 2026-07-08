Видео: в Уфе автомобиль летел по встречке

В Уфе автомобиль ехал по встречке на полной скорости и попал на видео

В Уфе автомобиль на скорости ехал по встречной полосе на восьмиполосной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Башкирия Online».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как белый автомобиль передвигался по встречной полосе рядом с отбойником. Также заметно, что в этот момент на дороге было много машин. Такими действия водитель подверг опасности себя и других автомобилистов.

Госавтоинспекции Башкоторстана пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

До этого в Москве на шоссе Энтузиастов гитарист блогера Егора Шипа, известного по участию в тик-ток-хаусе, выехал на встречную полосу. Мужчина снес временные ограждения и продолжил движение, пока не врезался в препятствие. Инцидент попал на видео, снятое проезжавшим мимо мотоциклистом. По словам автора записи, гитарист двигался медленно. Очевидец также отметил, что водитель находился в состоянии явного алкогольного опьянения.

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