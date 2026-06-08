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Музыкант из команды блогера Егора Шипа устроил заезд по встречке на шоссе Энтузиастов

Гитарист Егора Шипа проехал по встречной и снес ограждение на шоссе Энтузиастов

Гитарист блогера Егора Шипа, известного по участию в тик-ток хаусе, решил погонять по встречной полосе в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Музыкант по имени Игорь рассекал на Chevrolet по шоссе Энтузиастов, снес временные ограждения и попал в объектив проезжавшего мимо мотоциклиста. Автор видео рассказал, что гитарист ехал не быстро, а скорее «низко летел» по встречке, прежде чем врезаться в препятствие, и был явно нетрезв.

Видеозапись уже передана в полицию, сообщает 112.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь.

Ранее Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру.

 
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