Музыкант из команды блогера Егора Шипа устроил заезд по встречке на шоссе Энтузиастов

Гитарист Егора Шипа проехал по встречной и снес ограждение на шоссе Энтузиастов

Гитарист блогера Егора Шипа, известного по участию в тик-ток хаусе, решил погонять по встречной полосе в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Музыкант по имени Игорь рассекал на Chevrolet по шоссе Энтузиастов, снес временные ограждения и попал в объектив проезжавшего мимо мотоциклиста. Автор видео рассказал, что гитарист ехал не быстро, а скорее «низко летел» по встречке, прежде чем врезаться в препятствие, и был явно нетрезв.

Видеозапись уже передана в полицию, сообщает 112.

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