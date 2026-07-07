«Повис над пропастью»: жесткое ДТП произошло на КАД

На КАД самосвал врезался в отбойник и повис над пропастью

В Санкт-Петербурге на КАД самосвал попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на путепроводе над железной дорогой — большегруз повис над пропастью. Часть ограждения рухнула на встречную полосу. Движение на участке затруднено. Информации о пострадавших пока нет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что большегруз получил повреждения, при этом на место аварии прибыли оперативные службы города.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.