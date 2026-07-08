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Жесткие кадры из Хабаровского края: водители устроили стрельбу из автомата

Mash: потасовка со стрельбой из автомата произошла на дороге в Хабаровском крае
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае произошла стрельба из автомата на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Машину остановили возле села Гатка, предварительно, сотрудники рыбоохраны. Они хотели осмотреть салон и багажник, но, по словам пассажиров, отказались звать понятых или полицию. Когда компания заявила, что не будет показывать автомобиль без свидетелей, им прострелили колеса», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина с оружием кричит, требует открыть багажник и предоставить для проверки салон машины, но водитель сопротивляется. Тогда сотрудник рыбоохраны начинает стрельбу по колесам. После произошедшего люди планируют обратиться в правоохранительные органы.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица.

Ранее сообщалось, что водитель пытался спасти хищника на обочине дороги.

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